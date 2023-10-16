Папа Римский: лишение людей доступа к пище и воде это унижение их человеческого достоинства

Папа Римский Франциск назвал недопустимым тот факт, что многие люди лишены доступа к важным ресурсам, таким как вода и еда. Свою позицию по этому вопросу он выразил в сообщении, опубликованном в социальной сети X* (ранее известной как "Твиттер") в честь Всемирного дня продовольствия, который отмечается 16 октября.

Франциск подчеркнул, что отсутствие доступа к пище, воде и другим жизненно важным ресурсам является оскорблением достоинства людей, данного им Богом. Он утверждает, что этот факт должен вызвать стыд перед всем человечеством и сподвигнуть мировое сообщество к действию.

В понедельник в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) в Риме будут проведены различные мероприятия в честь Всемирного дня продовольствия, который связан с созданием ФАО. В рамках этих мероприятий будет обсуждаться проблема доступа к водным ресурсам и их нехватки в сельском хозяйстве.

Всемирный день продовольствия был объявлен в 1979 году на конференции ФАО с целью укрепления солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и бедностью, а также привлечения внимания общественности к мировой продовольственной проблеме. С тех пор он отмечается ежегодно с 1981 года.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.