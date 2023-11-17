В рамках совместной инициативы с США Сербия выразила намерение принять участие в восстановлении Украины после завершения конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горана Весича.
"Совместный вывод этой встречи заключается в том, что сербская строительная и машиностроительная промышленность располагает инженерными мощностями, рабочей силой, механизацией, рекомендациями и опытом, чтобы участвовать в очень сложных проектах, которые ждут Украину после конфликта", — добавил Весич.
Президент Сербии Александар Вучич заявил в январе, что Белград намерен принимать участие в восстановлении городов на Украине после завершения конфликта.
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