В рамках совместной инициативы с США Сербия выразила намерение принять участие в восстановлении Украины после завершения конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горана Весича.

"Совместный вывод этой встречи заключается в том, что сербская строительная и машиностроительная промышленность располагает инженерными мощностями, рабочей силой, механизацией, рекомендациями и опытом, чтобы участвовать в очень сложных проектах, которые ждут Украину после конфликта", — добавил Весич.

Президент Сербии Александар Вучич заявил в январе, что Белград намерен принимать участие в восстановлении городов на Украине после завершения конфликта.﻿