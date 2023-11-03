Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.11.2023 : 93,0351
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.11.2023 : 99,0111
В США заявили о новом пакете военной помощи Украине
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Опубликована сегодня в 21:32

В США заявили о новом пакете военной помощи Украине

США выделяют дополнительный финансовый пакет в размере 125 миллионов долларов для Украины, включающий средства для противовоздушной обороны, вооружения и военной техники, сообщает DailyStrom со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

В рамках этого пакета помощи предусматривается поставка снарядов для ЗКР NASAMS, РСЗО HIMARS, а также артиллерийского и противотанкового вооружения. Кроме того, будет предоставлена теплая одежда и средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Большая часть этого вооружения будет предоставлена Украине из арсеналов Пентагона, а оставшееся будет закуплено. Еще 300 миллионов долларов выделяются на заключение контрактов Пентагоном с целью закупки дополнительного вооружения для Украины.﻿

Мир

Резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом в ООН поддерживают всё больше стран

Резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом в ООН поддерживают всё больше стран

Резолюцию России о борьбе с неонацизмом в ООН поддерживают всё больше стран

Читать полностью
Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе

Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе

Владимир Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе

Читать полностью

Общество

Чеченский вуз собирается открыть центр изучения русского языка в Бахрейне

Чеченский вуз собирается открыть центр изучения русского языка в Бахрейне

Чеченский вуз собирается открыть центр изучения русского языка в Бахрейне

Читать полностью
РКН прокомментировал сообщения о возобновлении работы TikTok в России

РКН прокомментировал сообщения о возобновлении работы TikTok в России

Работа TikTok на территории Российской Федерации не ограничивается, и Роскомнадзор не получал от компании уведомлений о возобновлении ее функционирования.

Читать полностью

Новости