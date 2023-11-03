США выделяют дополнительный финансовый пакет в размере 125 миллионов долларов для Украины, включающий средства для противовоздушной обороны, вооружения и военной техники, сообщает DailyStrom со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

В рамках этого пакета помощи предусматривается поставка снарядов для ЗКР NASAMS, РСЗО HIMARS, а также артиллерийского и противотанкового вооружения. Кроме того, будет предоставлена теплая одежда и средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Большая часть этого вооружения будет предоставлена Украине из арсеналов Пентагона, а оставшееся будет закуплено. Еще 300 миллионов долларов выделяются на заключение контрактов Пентагоном с целью закупки дополнительного вооружения для Украины.﻿