Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил поддержку Украине, одобрив выделение $30 млн на закупку нелетального вооружения, сообщают японские СМИ.

Отмечается, что до последнего времени Кисида был единственным лидером стран G7, который не посетил Украину после начала российской спецоперации.

Ранее сообщалось, что японский премьер-министр провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой были затронуты вопросы военной помощи Украине.