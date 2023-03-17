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  • Опубликована сегодня в 6:51

В Франции задумались о приостановке военной помощи Украине

Французское правительство может приостановить решение вопроса о поставках оружия Украине. Об этом заявил лидер оппозиции Флориан Филиппо.

"Я думаю, что для французского правительства поставки оружия Украине становятся все более обременительными, так как французы, по опросам общественного мнения, все больше выступают за переговоры и прекращению безоговорочной поддержки курса Зеленского", — отметил Филиппо, передает РИА "Новости".

Кроме того, по словам депутата, правительству будет непросто отправлять оружие и деньги Украине из-за нынешней ситуации во Франции с пенсионной реформой и кризисом в системе здравоохранения.

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