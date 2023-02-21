Германия преувеличивает размеры и значимость собственной помощи Украине. Об этом говорит исследование Кильского института мировой экономики, опубликованное в газете Die Welt.

По информации немецких журналистов реальные объемы поддержки, которую Берлин оказывает Зеленскому, значительно ниже, по сравнению с действиями других государств, передает РИА "Новости".

В частности, благодаря исследовани "Отслеживание поддержки Украины" выяснилось, что по показателю "соотношения помощи и экономики" Германия занимает тринадцатое место после Дании, с обязательствами по оказанию помощи, на которые приходится всего 0,17 процента валового внутреннего продукта, — пояснила Die Welt.