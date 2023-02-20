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  • Опубликована сегодня в 13:54

Байден передаст Украине еще больше оружия на 500 млн долларов

Президент США Джо Байден, прибывший в понедельник в Киев с необъявленным визитом, анонсировал передачу Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 500 млн долларов.

"Сегодня в Киеве я провожу встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой для продолжительной беседы о нашей поддержке Украины. Я объявляю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые снаряды, радары воздушного наблюдения, необходимого для помощи в защите украинского народа от воздушных бомбардировок", — говорится в заявлении американского президента, цитирует ТАСС.

Кроме того, по словам Байдена, о новом пакете антироссийских санкций официально будет объявлено на этой неделе.

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