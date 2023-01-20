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  • Опубликована сегодня в 11:28

Финляндия анонсировала военную помощь Украине на сумму €400 млн

В Минобороны Финляндии решили поставить на Украину военную технику на сумму более €400 млн. Таким образом в совокупности стоимость военных поставок составит €590 млн.

"Финляндия поставит Украине очередной пакет оборонных материалов. Президент республики по предложению правительства принял решение по этому вопросу 19 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Ранее о новом пакете военной помощи Украине объявили в Вашингтоне. Американцы готовы передать украинским властям системы залпового огня, боеприпасы, а также транспорт на сумму $2,6 млрд.

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