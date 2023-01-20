В частности Киев получит от Вашингтона, в числе прочего, боеприпасы для ЗРК Nasams, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker.
Кроме того в военную корзину включили 53 бронемашины MRAP, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 350 военных грузовых фургонов HMMWV и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM.
Общий объем помощи, полученный Украиной от США с начала специальной военной операции, достиг уже без малого $27 млрд.
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