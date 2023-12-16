Рассмотрены полезные свойства граната

Гранат обрел популярность среди россиян благодаря своим полезным свойствам. Эта "витаминная бомба" произрастает в регионах с субтропическим климатом, включая Кавказ, Ближний Восток, Африку и Азию.
В 100 г зерен граната содержится 10,2 мг витамина C, а также другие витамины и минералы, такие как E, B5, B1, B2, B6, B9 и K. Гранат является источником калия, а также содержит кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, йод и фтор.
Этот фрукт способствует поддержанию иммунитета, предотвращает воспаления и защищает от свободных радикалов благодаря антиоксиданту пуникалагину. Он также снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и рекомендуется для людей с преддиабетом. Гранат положительно влияет на артериальное давление, обладает противовирусным и противогрибковым действием, укрепляет суставы, улучшает работу нервной системы и оказывает благотворное воздействие на ЖКТ, сообщает РИА Новости.
Сок граната, хотя и содержит полезные элементы, менее богат по сравнению с цельными зернами. Рекомендуется выбирать продукты со 100% содержанием натурального сока. Желающим восполнить запасы железа рекомендуется сочетать употребление гранатового сока с другими источниками железа, такими как мясо и морепродукты.
Россияне лидируют по туристическим поездкам на Мальдивы
Виза не требуется, есть прямые рейсы из Москвы, а за 10 месяцев страну посетило 175 тысяч россиян. Однако перед поездкой стоит учесть некоторые аспекты.
Американская армия воплощает задумку Теслы о беспроводной электросети
Американская армия воплощает задумку Теслы о беспроводной электросети с использованием воздушной сети для передачи энергии лазерами. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) заключило контракт на $10 млн с компанией Raytheon Technologies (RTX) для разработки сети беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с устройствами передачи энергии через лазеры.
Врачи выделили три наиболее агрессивных вида рака
Врачи выделили три наиболее агрессивных вида рака, которые могут проявляться через общий симптом. Практика показывает, что определенные формы онкологии легче выявить на ранних стадиях. Например, рак кожи может быть обнаружен рано, если пациент обращает внимание на внешние проявления, такие как шишки на теле или изменения в родинках.
Исследователи сообщили, какие породы кошек любят "собачьи" игры
Исследование, опубликованное в Scientific Reports, выявило, что некоторые кошки, особенно сиамские, предпочитают играть с хозяевами, принося им игрушки, аналогичные собачьим. Опрос, в который вошли 924 человека, владевших 1154 кошками, показал, что 55% кошек приносили брошенные предметы до пяти раз за игру.