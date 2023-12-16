Рассмотрены полезные свойства граната

Гранат обрел популярность среди россиян благодаря своим полезным свойствам. Эта "витаминная бомба" произрастает в регионах с субтропическим климатом, включая Кавказ, Ближний Восток, Африку и Азию.

В 100 г зерен граната содержится 10,2 мг витамина C, а также другие витамины и минералы, такие как E, B5, B1, B2, B6, B9 и K. Гранат является источником калия, а также содержит кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, йод и фтор.

Этот фрукт способствует поддержанию иммунитета, предотвращает воспаления и защищает от свободных радикалов благодаря антиоксиданту пуникалагину. Он также снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и рекомендуется для людей с преддиабетом. Гранат положительно влияет на артериальное давление, обладает противовирусным и противогрибковым действием, укрепляет суставы, улучшает работу нервной системы и оказывает благотворное воздействие на ЖКТ, сообщает РИА Новости.

Сок граната, хотя и содержит полезные элементы, менее богат по сравнению с цельными зернами. Рекомендуется выбирать продукты со 100% содержанием натурального сока. Желающим восполнить запасы железа рекомендуется сочетать употребление гранатового сока с другими источниками железа, такими как мясо и морепродукты.