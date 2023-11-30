Врач предполагает, что гранат - универсальное средство от практически всех болезней

Гранат — универсальное средство "от всех болезней". Недавно опубликованный обзор в журнале Nutrients выявил его положительное влияние на ожирение, метаболический синдром и диабет 2-го типа.

Гранат предотвращает повышение сахара, снижает липиды и холестерин, защищает от атеросклероза, а полифенолы в гранате обладают антиоксидантными свойствами, делая его суперфудом. Этот фрукт также снижает давление благодаря эластичности сосудов.

Его регулярное употребление рекомендуется в здоровой диете. Кожицу и перегородки граната можно использовать как эффективное средство от диареи. Гранат содержит мало железа, но его ценность обусловлена полифенолами, не железом, сообщает Аргументы И Факты.