Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 88,5819
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 96,8827
Врач предполагает, что гранат - универсальное средство от практически всех болезней
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована вчера в 22:35

Врач предполагает, что гранат - универсальное средство от практически всех болезней

Гранат — универсальное средство "от всех болезней". Недавно опубликованный обзор в журнале Nutrients выявил его положительное влияние на ожирение, метаболический синдром и диабет 2-го типа.

Гранат предотвращает повышение сахара, снижает липиды и холестерин, защищает от атеросклероза, а полифенолы в гранате обладают антиоксидантными свойствами, делая его суперфудом. Этот фрукт также снижает давление благодаря эластичности сосудов.

Его регулярное употребление рекомендуется в здоровой диете. Кожицу и перегородки граната можно использовать как эффективное средство от диареи. Гранат содержит мало железа, но его ценность обусловлена полифенолами, не железом, сообщает Аргументы И Факты.

Мир

Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту

Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту

Сотрудники внешнеполитического ведомства выражают обеспокоенность "серьезным вредом".

Читать полностью
Израиль обещает продолжить войну в секторе Газа до окончательной победы над ХАМАС

Израиль обещает продолжить войну в секторе Газа до окончательной победы над ХАМАС

Галант выразил благодарность США.

Читать полностью

Общество

Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща

Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща

Первая в России технология регенерации хрящевой ткани для лечения остеоартрозов проходит последние испытания и готова к широкому применению, заявил замгендиректора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.

Читать полностью
Названа самая вкусная еда для человека

Названа самая вкусная еда для человека

Самой вкусной для людей признана еда с равным содержанием жиров и углеводов, следует из исследования университета Бристоля. Ученые опровергли предположение, что высокая калорийность делает пищу более желанной.

Читать полностью

Новости