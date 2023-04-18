Во вторник, 18 апреля, правительство Польши положило начало строительству электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Такой информацией поделился министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
"Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения... на границе с Калининградской областью"
Уточняется, что заграждение будет оснащено камерами дневного и ночного видения, датчиками движения и другими средствами, позволяющими вести полный мониторинг ситуации на границе.
Решение создать границу между Польшой и Калининградом иронично прокомментировал губернатор российской территории Антон Алиханов, сказав, что тогда уж стоит предложить Варшаве купить у области стройматериалы.
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