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  • Опубликована сегодня в 14:21

В Польше началось строительство "забора" на границе с Калининградской областью

Во вторник, 18 апреля, правительство Польши положило начало строительству электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Такой информацией поделился министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

"Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения... на границе с Калининградской областью"

Уточняется, что заграждение будет оснащено камерами дневного и ночного видения, датчиками движения и другими средствами, позволяющими вести полный мониторинг ситуации на границе.

Решение создать границу между Польшой и Калининградом иронично прокомментировал губернатор российской территории Антон Алиханов, сказав, что тогда уж стоит предложить Варшаве купить у области стройматериалы.

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