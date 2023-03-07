На текущей неделе Украина получит от Польши военную "посылку", груз которой состоит из десяти танков Leopard, сообщает министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы договорились с министром Писториусом о том, что я буду ответственным за создание коалиции стран, которые имеют танки Leopard 2А4, а министр Писториус - танки Leopard 2А6. Я сделал так, что такая коалиция создана"

Ранее Блащак выразил недовольством тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard.