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  • Опубликована сегодня в 15:35

Варшава передаст Киеву десять танков Leopard на этой неделе

На текущей неделе Украина получит от Польши военную "посылку", груз которой состоит из десяти танков Leopard, сообщает министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы договорились с министром Писториусом о том, что я буду ответственным за создание коалиции стран, которые имеют танки Leopard 2А4, а министр Писториус - танки Leopard 2А6. Я сделал так, что такая коалиция создана"

Ранее Блащак выразил недовольством тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard.

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