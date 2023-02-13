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  • Опубликована сегодня в 16:46

Украина получила 250 танков Т-72 от Польши

Польша снабдила Украину современными танками Т-72 в общем количестве 250 штук, сообщил на пресс-конференции в Стокгольме премьер-минист Польши Матеуш Моравецкий после переговоров со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard"

Дипломат также сказал, что Украина на пртяжении всех военных действий будет получать активную поддержку от ее союзника.

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