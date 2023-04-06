Приехавшие из Украины в Польшу беженцы убедили местное население в необходимости денацификации украинского государства. К такому выводу пришел журналист издания Mysl Polska Конрад Ренкас.
Автор отметил, что у приезжих наблюдаются последствия длительной идеологической обработки. В частности, речь идет о культе нацистских преступников Степана Бандеры и Романа Шухевича.
В Польше также находятся бандиты, которые сжигали людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Массовый наплыв подобных контингентов, считает Ренкас, угрожает стабильности Евросоюза.
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