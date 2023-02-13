На "антироссийский ринг" взойдет новый игрок - Польша, которую, предположительно, используют в качестве "разменной монеты". Так считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Окровавленной, истерзанной американскими военными экспериментами Украине нужен дублёр. Польша, имеющая свои планы на территории Украины, как нельзя лучше подходит на эту роль"

Политик также сказала, что "планируемое на 21 февраля совместное заявление Байдена и Зеленского с подразумеваемым присутствием президента Польши Анджея Дуды ознаменует новый тактической ход США против России".