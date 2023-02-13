На "антироссийский ринг" взойдет новый игрок - Польша, которую, предположительно, используют в качестве "разменной монеты". Так считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Окровавленной, истерзанной американскими военными экспериментами Украине нужен дублёр. Польша, имеющая свои планы на территории Украины, как нельзя лучше подходит на эту роль"
Политик также сказала, что "планируемое на 21 февраля совместное заявление Байдена и Зеленского с подразумеваемым присутствием президента Польши Анджея Дуды ознаменует новый тактической ход США против России".
Начался рабочий визит в Беларусь министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен встретиться в Белоруссии с коллегами Сергеем Алейником и Александром Червяковым и представит официальную позицию Будапешта о необходимости скорейших мирных переговоров по Украине
Более 20 животноводческих предприятий России смогут поставлять продукцию в Азербайджан
Такое решение было принято на основании "представленных Россельхознадзором гарантий соответствия предприятий нормативным требованиям республики"
Актер Ефремов передумал просить о замене наказания
Ранее он ходатайствовал о замене оставшегося срока в колонии принудительными работами.
Посольство США призвало граждан покинуть Россию
Граждан США, имеющих двойное гражданство, считают в посольстве, могут лишить права доступа к консульской помощи