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  • Опубликована сегодня в 9:42

Польша отправила на Украину саперов

Власти Польши отправили на Украину полицейских для разминирования территорий. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

"Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС с просьбой направить сапёров. Однако, согласилась только Польша", — отмечает издание.

Причиной указанной просьбы стал тот факт, что киевскому режиму не хватает саперов.

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