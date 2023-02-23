Власти Польши отправили на Украину полицейских для разминирования территорий. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

"Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС с просьбой направить сапёров. Однако, согласилась только Польша", — отмечает издание.

Причиной указанной просьбы стал тот факт, что киевскому режиму не хватает саперов.