Власти Польши отправили на Украину полицейских для разминирования территорий. Об этом сообщает Wirtualna Polska.
"Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС с просьбой направить сапёров. Однако, согласилась только Польша", — отмечает издание.
Причиной указанной просьбы стал тот факт, что киевскому режиму не хватает саперов.
Минобороны РФ: Украина готовит провокацию в Приднестровье
Что не вызывает удивления
Митинг-концерт в "Лужниках" посетили свыше 200 тыс. человек
На мероприятии также был президент России Владимир Путин
Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования
В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения