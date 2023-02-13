Польша выразила разочарование по поводу десятого пакета санкций Европейского союза в отношении России. Об этом сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось в эфире RMF FM.

По словам дипломата, санкционный пакет не оправдал ожиданий Варшавы.

В частности, Садось недоволен тем фактом, что не были введены санкции в отношении "Росатома". Кроме того, следовало бы запретить импорт российских алмазов, считает дипломат.