Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 73,6307
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 78,671
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:51

Польша осталась недовольна очередным пактом санкций ЕС против России

Польша выразила разочарование по поводу десятого пакета санкций Европейского союза в отношении России. Об этом сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось в эфире RMF FM.

По словам дипломата, санкционный пакет не оправдал ожиданий Варшавы.

В частности, Садось недоволен тем фактом, что не были введены санкции в отношении "Росатома". Кроме того, следовало бы запретить импорт российских алмазов, считает дипломат.

Мир

В трёх районах Киева вводят локальные отключения электричества

Речь идет о Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах украинской столицы

Читать полностью
Украинские ресурсы сообщают о крушении Су-24 ЧВК

Украинские ресурсы сообщают о крушении Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором Пригожин совершал боевой вылет

В небе над Бахмутом был сбит бомбардировщик ЧВК "Вагнер".

Читать полностью

Общество

В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт

Не желая выполнять свои обязательства, виновников ищут в Москве

Читать полностью

Военные врачи стали все чаще попадать под обстрел ВСУ

За последние восемь дней группа врачей не раз попадала под обстрел боевиков

Читать полностью

Новости