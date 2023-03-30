Польский чиновник предложил запретить импорт продуктов с Украины

Продовольствия Украины дестабилизируют польский рынок, в связи с этим необходимо полностью запретить импорт их сельхозпродукции. Так предложил сделать экс-министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий.

"Когда в вашем доме прорывает трубу и вода всё заливает, то вы тогда не берётесь за тряпку, а сначала перекрываете трубу... На данный момент нет другого способа, кроме полной блокады продуктов питания с Украины"

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил министру сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрику Ковальчику ограничить поступление в Польшу зерна с Украины. Причина тому - возможное нарушение экономического состояния рынка