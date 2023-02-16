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  • Опубликована сегодня в 12:00

Поляки недовольны приемом беженцев

Граждане Польши всё больше недовольны нарастающему числу беженцев на территории страны - такой результат получил опрос исследовательской группы Openfield, который был проведен 14 февраля текущего года среди 1 677 респондентов.

"Среди поляков снижается уровень одобрения приема... беженцев. В настоящее время он является самой низкой с 24 февраля 2022 года, но по-прежнему составляет 67%"

Итоговые цифры опроса дают ясную картину, что мигрантов желают видеть в государстве всё меньше и меньше: если раньше процент варьировался в пределе 70%-80%, то сейчас доходит только до 67%. В эту долю "несогласия" также входит жалоба, что беженцы получают от государства больше помощи и льгот, чем коренные жители страны.

По последним данным известно, что с начала специальной военной операции границу из Украины в Польшу пересекли почти 10 миллионов человек.

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