Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2023 : 74,0432
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2023 : 79,133
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:27

"Очередь" грузовиков на границе из Польши в Белоруссию достигла 60 км

На данный момент, большегрузы могут пересекать границу между Белоруссией и Польшей через единственный контрольно-пропускной пункт, что создает огромную пробку с польской стороны - тягачи стоят друг за другом и создают 60 километровую "очередь". Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Из-за такого длинного расстояния время ожидания проезда составляет 63 часа. Причина тому - ранее принятый закон Белоруссии о введении нормативных правил на въезд польских грузовых автомобилей и тягачей как ответное слово на решение восточноевропейского государства ограничить движение большегрузов на последнем работающем КПП на границе с соседней страной.

Мир

СВР: Россия уничтожали большую часть техники, переданной Украине Западом

Киев получит 9800 ракет к РСЗО

Читать полностью

США выделят $460 млн для оказания военной помощи Украине

Новая "посылка" будет содержать боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 120-мм снаряды для артиллерии

Читать полностью

Общество

Мужчины смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы в Тверской области 23 февраля

На территории исторического комплекса в предверии праздника также пройдут несколько уроков мужества для школьников

Читать полностью

Рок-группа "Мумий Тролль" отменила все мартовские концерты

Продюсер группы Алиса Серегина отказалась комментировать сложившуюся ситуацию

Читать полностью

Новости