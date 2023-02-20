На данный момент, большегрузы могут пересекать границу между Белоруссией и Польшей через единственный контрольно-пропускной пункт, что создает огромную пробку с польской стороны - тягачи стоят друг за другом и создают 60 километровую "очередь". Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.
Из-за такого длинного расстояния время ожидания проезда составляет 63 часа. Причина тому - ранее принятый закон Белоруссии о введении нормативных правил на въезд польских грузовых автомобилей и тягачей как ответное слово на решение восточноевропейского государства ограничить движение большегрузов на последнем работающем КПП на границе с соседней страной.
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