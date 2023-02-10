В период с 20 по 22 февраля состоится рабочая поездка президента США Джо Байдена в Польшу, где он встретится с ее лидером - Анджеем Дуда. Представители двух стран обсудят двусторонние отношения, а также меры по усилению поддержки Украины, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Недавно Байден заявил, что специальная военная операция на Украине (СВО) стала "испытанием на века". В связи с этим, политик обещал, что помощь со стороны США будет продолжаться в привычном режиме.
Луис Инасиу Лула да Силва: предоставление Бразилией вооружений Украине означало бы присоединение страны к конфликту
Лидер Бразилии не стремится участвовать в военном конфликте. Как он сказал: "Я не хочу вступать в войну, я хочу покончить с войной"
Китай получил первую за два года партию австралийского угля
По данным газеты Global Times, полезное ископаемое планируют поставлять на местное предприятие Baosteel, крупнейший в мире производитель стали
Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена внутренняя идеология ЧВК "Вагнер".
«Пушкинской картой» воспользовались 7,5 млн кинозрителей
Возможность оплаты билета по «Пушкинской карте» стала ключевой причиной выбора фильма, сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко