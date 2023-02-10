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  • Опубликована сегодня в 22:53

Белый дом: Байден посетит Польшу 20 февраля

В период с 20 по 22 февраля состоится рабочая поездка президента США Джо Байдена в Польшу, где он встретится с ее лидером - Анджеем Дуда. Представители двух стран обсудят двусторонние отношения, а также меры по усилению поддержки Украины, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Недавно Байден заявил, что специальная военная операция на Украине (СВО) стала "испытанием на века". В связи с этим, политик обещал, что помощь со стороны США будет продолжаться в привычном режиме.

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