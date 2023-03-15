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  • Опубликована сегодня в 19:52

Прошла встреча между президентом Польши и директором ЦРУ в Варшаве

На территории Варшавы, столицы Польши, встретились лидер страны Анджей Дуда и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, где обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности. Такую информацию передала канцелярия польского президента.

Ранее, в декабре прошлого года, экс-полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что Америка планирует создать плацдарм против России на территории Польши.

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