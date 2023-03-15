На территории Варшавы, столицы Польши, встретились лидер страны Анджей Дуда и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, где обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности. Такую информацию передала канцелярия польского президента.
Ранее, в декабре прошлого года, экс-полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что Америка планирует создать плацдарм против России на территории Польши.
Нетаньяху сократил сроки поездки в ФРГ из-за ситуации в Израиле
Премьер-министр прибудет в родную страну вечером 16 марта
Дюжарик: продолжаются обсуждения по различным аспектам зерновой сделки
Детали продолжающейся дискуссии политик не раскрыл
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
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