Pravda.Ru: Восемь процентов британцев признались, что стирают свои полотенца два раза в год

Банные полотенца, после всего одного использования, становятся привлекательным местом для миллионов и миллионов бактерий. Последние научные исследования, проведенные в Великобритании компанией, специализирующейся на производстве душевых аксессуаров, обнаружили тревожные тенденции в отношении пренебрежения стиркой банных полотенец, сообщает Pravda.Ru.

В рамках этого исследования более 2200 человек были опрошены с целью выяснения, насколько часто они стирают свои банные полотенца, и полученные результаты оказались довольно шокирующими.

Почти четверть всех опрошенных (24 процента) признались, что стирают свои полотенца всего лишь раз в неделю, и каждый двадцатый человек (5 процентов) признался, что делает это после каждой ванны или душа. Ещё более трети участников опроса (33 процента) сообщили, что стирают свои банные полотенца всего лишь раз в три месяца, а 8 процентов даже признали, что делают это только дважды в год.

Если эти статистические данные отражают средние практики по всей Великобритании, это может означать, что более чем 1,5 миллиона человек подвергают себя риску разнообразных инфекций.

Но какие именно бактерии обитают в грязных полотенцах?

Согласно данным, представленным в данном исследовании, после стирки свежевыглаженное полотенце содержит приблизительно 190 000 бактерий. Однако, уже спустя всего один день использования, это число увеличивается до 17 миллионов, и через неделю количество бактерий достигает 94 миллионов.

Большинство из этих бактерий являются безвредными, но некоторые из них могут представлять риск для здоровья. Одной из потенциально опасных бактерий является Escherichia coli, бактерия, обнаруживаемая в фекалиях и способная вызвать серьезные случаи пищевого отравления у человека.

Проведенное исследование, проведенное микробиологами из Университета Аризоны, показало, что кишечная палочка была обнаружена в 25 процентах кухонных полотенец.

Несмотря на то, что кухонные полотенца содержат большое количество бактерий, подобная же тенденция наблюдается и в отношении полотенец для ванной: 90 процентов из них содержат бактерии группы кишечной палочки, а примерно 14 процентов - саму кишечную палочку.