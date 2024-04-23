Сопредседатель штаба движения "Народного полка" Елена Цунаева сообщила, что в 2024 году шествие не будет проводиться в очном формате.

"Шествие "Бессмертного полка" в этом году не будут проводить в очном формате"

"Бессмертный полк" - общероссийское движение в память о героях — участниках Великой Отечественной войны. А также название акций-шествий, организуемых данным движением.

Участники шествия "Бессмертного полка" ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, партизан, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.

Движение в его современном виде было инициировано в 2011 году в Томске и за 10 лет стало общемировым. В России в шествиях принимали участие десятки миллионов человек.

В 2023 году шествие "Бессмертного полка" также не проводилось.