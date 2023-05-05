Чиновники уничтожили "Сад памяти" с 300 деревьями в память о погибших в ВОВ

Жители Санкт-Петербурга раскритиковали чиновников Смольного, которые допустили уничтожение "Сада памяти" с 300 деревьями, посаженными в память о погибших в Великой Отечественной войне.
В 2020 году жители квартала Полюстрово посадили деревья на небольшом участке земли в рамках международного проекта "Сад памяти". Однако в апреле 2023 года начались подготовки по благоустройству, в результате которых почти все деревья были уничтожены. В социальных сетях петербуржцы раскритиковали городских чиновников, откровенно называя их "врагами народа", не исключив, что в администрации губернатора попросту "отмывали" бюджетные деньги.
Напомним, СМИ не раз писали о нехватке зеленых зон в Петербурге, однако губернатор Беглов и его команда продолжают закрывать глаза на планомерное уничтожение деревьев в Северной столице даже несмотря на риск серьезных экологических последствий.
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