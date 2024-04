Планировщики альянса Североатлантического договора считают низкой вероятность "прямого вторжения" Российской Федерации в страну-участницу НАТО, которая граничит с ней, отмечается в материалах американской газеты Wall Street Journal.

В то же время российская сторона ранее заявляла о своем намерении не начинать военные действия против кого-либо, в то время как само НАТО сосредоточено на противоборстве.

Аналитики НАТО считают маловероятным в ближайшем будущем вторжение Российской Федерации в граничащую страну-участницу, считают в газете.

По мнению издания, серьезным расхождением в НАТО является различие в подходах стран-участниц к потенциальным угрозам. Согласно данным издания, в НАТО указывают на терроризм и Россию как на основные угрозы, однако многие представители Турции и других стран-участниц, расположенных вдоль Средиземного моря, более обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем деятельностью РФ.

В последние годы Российская Федерация отмечает необычно активную деятельность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и определяет это как "сдерживание российской агрессии". Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу усиления военной присутствия альянса в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для никого, однако не останется в стороне при любых действиях, которые могут нанести ущерб ее интересам. Россия неоднократно подчеркивала, что НАТО ориентировано на конфронтацию.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение альянса не гарантирует большей безопасности для Европы. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой для диалога с НАТО, но на взаимовыгодных условиях, при этом Запад должен отклонить курс на военизацию континента. По словам президента РФ Владимира Путина в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Москва не намерена атаковать страны, входящие в состав НАТО, такой шаг был бы безрассудным. Лидер России отметил, что западные лидеры систематически пугают своих граждан предполагаемой российской опасностью, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем, однако "разумные люди отлично понимают, что это манипуляция".

Путин добавил, что страны Запада начинают осознавать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им следует задуматься о своих действиях, и в этом контексте Россия готова к диалогу.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)