В японском поселке Фудзикавагутико хотят остудить пыл туристов, любителей попозировать на на фоне горы Фудзи: вид на известную местную достопримечательность решили закрыть забором, сообщает РБК.

Авторы идеи сетуют, что гости не только раздражали местных жителей, но и нередко становились виновниками аварийных ситуаций: люди заполоняли пешеходные зоны и парковку, нарушали правила дорожного движения, перебегая магистраль, расположенную рядом, мусорили и даже забирались на крышу расположенного рядом медицинского учреждения.

Представитель поселковых властей заявил СМИ, что это вынужденная мера, направленная на борьбу с бесконтрольным потоком туристов. Забор будет высотой 2,5 метра и длиной 20 метров. Примечательно, что это не единственная локация, из которой гордость японцев видна.

Селфи на фоне знаменитой горы можно будет снять и в другом месте, а вот как жители небольшого населённого пункта обойдутся без привычного турпотока, об этом местное руководство пока особо не распространяется.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Fg2 (Creative Commons Attribution-ShareAlike)