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Politico: чиновники из США отвергли вину в крушении борта Раиси
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:06

Politico: чиновники из США отвергли вину в крушении борта Раиси

К разбору прерванного полёта вертолёта президента Ирана Ибрахима Раиси подключились высокопоставленные чиновники американской администрации. Издание Politico сообщает, что представители истеблишмента отвергают подозрения в крушении иранского борта в небе над Восточным Азербайджаном.

Как сообщают СМИ, позиция властей Соединенных штатов такова, что трагедия стала лишь случайностью из-за "жесткой посадкой" в тумане вертолета Bell-212 производства США. Хотя ранее, представители американского внешнеполитического ведомства прямо заявили, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета Раис. При этом, по мнению госдепа, власти Ирана сами виноваты в том, что использовали 45-летний вертолет в плохих метеоусловиях.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Loren (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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