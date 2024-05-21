К разбору прерванного полёта вертолёта президента Ирана Ибрахима Раиси подключились высокопоставленные чиновники американской администрации. Издание Politico сообщает, что представители истеблишмента отвергают подозрения в крушении иранского борта в небе над Восточным Азербайджаном.

Как сообщают СМИ, позиция властей Соединенных штатов такова, что трагедия стала лишь случайностью из-за "жесткой посадкой" в тумане вертолета Bell-212 производства США. Хотя ранее, представители американского внешнеполитического ведомства прямо заявили, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета Раис. При этом, по мнению госдепа, власти Ирана сами виноваты в том, что использовали 45-летний вертолет в плохих метеоусловиях.

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