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В Америке пройдет встреча солидарности в годовщину событий в Одессе
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:42

В Америке пройдет встреча солидарности в годовщину событий в Одессе

Представители различных антивоенных организаций из США проведут встречу поддержки в десятую годовщину жестокого убийства мирных жителей в Одессе в 2014 году, как сообщил координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто агентству РИА Новости в среду.

"Наша организация устраивает вебинар солидарности, посвященный десятой годовщине трагедии в Одессе. В нем примут участие представители антивоенных движений из США, которые посещали Одессу, Крым и Донбасс", — сказал Уилайто.

По его информации, активисты из США поделятся своими знаниями и призовут международное сообщество провести расследование ужасного убийства. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году сторонники "антимайдана" разбили лагерь на Куликовом поле в знак протеста. 2 мая в районе Греческой площади произошли столкновения между сторонниками "антимайдана" с одной стороны, и футбольными хулиганами из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой стороны. Палаточный городок был уничтожен, после чего приверженцы госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где находились сторонники "антимайдана". Число погибших в этот день составило 48 человек, более 250 пострадали. Фил Уилайто отметил, что участники предстоящего вебинара, запланированного на 2 мая, намерены призвать власти США прекратить поддержку Киева в военной, финансовой и дипломатической сферах. Американский защитник прав человека рассказал, что посещал Одессу в 2016 году с международной делегацией наблюдателей. По его словам, делегация столкнулась с угрозами со стороны представителей нацистских организаций.

"Сегодня мы уже больше не можем поддерживать контакт с нашими друзьями в Одессе. Всем, с кем мы встречались, пришлось покинуть Украину, уйти в подполье, или их арестовали", — сказал он.

Уилайто подчеркнул, что сейчас на Украине граждане лишены возможности высказывать свое несогласие или критику в отношении действий властей. По его мнению, "любые попытки оппозиции подавляются или правительством, или неонацистическими группировками, действующими в интересах руководства.

Столкновения в Одессе стали одним из кровавых эпизодов во время протестов сторонников и оппонентов "евромайдана", начавшихся в конце 2013 года. Россия многократно высказывала критику в адрес действий украинских властей в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитных активистов провести расследование трагического убийства невинных людей.

Фото: commons.wikimedia.org/Yuriy Kvach (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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