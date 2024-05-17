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McLaren выпустил самый мощный электровелосипед своего класса Extreme 600
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:44

McLaren выпустил самый мощный электровелосипед своего класса Extreme 600

McLaren выпустил новую линейку электровелосипедов eMTB, включая самую мощную модель своего класса — Extreme 600. Этот велосипед, оцененный в $11 950, обладает пиковой мощностью 852 Вт и максимальной скоростью 32 км/ч, что соответствует верхнему пределу законных ограничений в США.

Все велосипеды выполнены из углеродного волокна, имеют интегрированные дисплеи в руле с автомобильным интерфейсом. Существуют также менее мощные и более доступные модели — Sport 600 за $8950 и две 250-ваттные версии Extreme и Sport за $10 950 и $7950 соответственно.

Важными особенностями модели Sport 600 являются 12-скоростная трансмиссия SRAM GX Eagle и вилка RockShox Pike Rush RC, сообщает Wylsa.Com.

Фото: commons.wikimedia.org/Singlespeedfahrer (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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