McLaren выпустил новую линейку электровелосипедов eMTB, включая самую мощную модель своего класса — Extreme 600. Этот велосипед, оцененный в $11 950, обладает пиковой мощностью 852 Вт и максимальной скоростью 32 км/ч, что соответствует верхнему пределу законных ограничений в США.
Все велосипеды выполнены из углеродного волокна, имеют интегрированные дисплеи в руле с автомобильным интерфейсом. Существуют также менее мощные и более доступные модели — Sport 600 за $8950 и две 250-ваттные версии Extreme и Sport за $10 950 и $7950 соответственно.
Важными особенностями модели Sport 600 являются 12-скоростная трансмиссия SRAM GX Eagle и вилка RockShox Pike Rush RC, сообщает Wylsa.Com.
Фото: commons.wikimedia.org/Singlespeedfahrer (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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