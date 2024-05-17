Приднестровье будет получать газ, даже если Киев приостановит транзит топлива из России, заявил министр Виктор Парликов. Он подчеркнул, что поставка газа осуществима другими путями. Ранее глава "Нафтогаза" сообщил, что Украина не продлит договор о транзите газа РФ в Европу, срок его действия истекает в 2024 году.
Молдавия не намерена препятствовать поставкам "Газпрома" даже после прекращения действия транзитного контракта с Украиной. Технически возможна поставка по "Турецкому потоку", а после — по Трансбалканскому маршруту в формате физического реверса, отметил Парликов. Он подчеркнул потребность в альтернативных маршрутах во избежание проблем в перспективе.
С декабря 2022-го "Молдовагаз" получает газ от Energocom и "Газпрома". Кишинёв передаёт Тирасполю весь полученный от России газ в обмен на электричество. Молдавская ГРЭС российской "Интер РАО" обеспечивает больше 80% объёма электроэнергии для населения республики.
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