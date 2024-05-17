Кардиолог Наталия Блинова обсудила проблему гипертонии, заболевания, характеризующегося стойким повышением артериального давления. Она подчеркнула, что в большинстве случаев конкретная причина гипертонии остается неизвестной.

Известно, что длительно повышенное давление может вызывать серьезные поражения важных органов, включая сердце и мозг, что ведет к развитию смертельных заболеваний, таких как инсульт и инфаркт.

Блинова отметила, что симптомы могут включать головную боль, головокружение и тошноту, особенно при резком повышении давления. Она также упомянула о вторичной артериальной гипертонии, возникающей в результате других заболеваний, что составляет 5-15% случаев. Факторы риска включают заболевания почек, эндокринные нарушения, наследственность, ожирение, чрезмерное употребление соли и алкоголя, а также малоподвижный образ жизни и старение, сообщает МедикФорум.

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