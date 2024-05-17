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В Китае начнут отправлять туристов в космос в 2028 году
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:38

В Китае начнут отправлять туристов в космос в 2028 году

Китайская государственная компания CAS Space планирует начать коммерческие суборбитальные полеты для туристов в 2028 году. Первые испытания космического туристического корабля состоятся в 2027 году.

Воздушное судно сможет вместить до семи пассажиров, которые будут размещены в салоне с панорамными окнами. Полеты будут осуществляться каждые 100 часов из аэрокосмического парка с использованием десяти кораблей. Стоимость одного билета составит около 3 млн юаней ($415,1 тыс.).

CAS Space, основанная в 2018 году и контролируемая Китайской академией наук, также разрабатывает суборбитальный корабль, аналогичный ракете New Shepard от Blue Origin, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/King of Hearts (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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