Китайская государственная компания CAS Space планирует начать коммерческие суборбитальные полеты для туристов в 2028 году. Первые испытания космического туристического корабля состоятся в 2027 году.
Воздушное судно сможет вместить до семи пассажиров, которые будут размещены в салоне с панорамными окнами. Полеты будут осуществляться каждые 100 часов из аэрокосмического парка с использованием десяти кораблей. Стоимость одного билета составит около 3 млн юаней ($415,1 тыс.).
CAS Space, основанная в 2018 году и контролируемая Китайской академией наук, также разрабатывает суборбитальный корабль, аналогичный ракете New Shepard от Blue Origin, сообщает Газета.Ру.
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