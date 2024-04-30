Американский журналист и бывший сотрудник телекомпании Fox News Такер Карлсон стал широко известен благодаря интервью с Владимиром Путиным, которое он взял в феврале текущего года. Теперь он взял интервью у Александра Дугина, российского философа.
Интервью опубликовано на странице Такера Карлсона в заблокированной в России социальной сети X (ранее Twitter). Видеозапись беседы была опубликована сегодня, хотя, вероятно, общение записывалось во время предыдущего приезда Такера в Россию.
Американский журналист называет Дугина "самым известным политическим философом России", чьи идеи "считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь". Дарья Дугина, дочь Александра Дугина, была взорвана в автомобиле в Москве в 2022 году агентом СБУ.
Фото: YouTube/TheNexusInstitute (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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