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Журналист Такер Карлсон выпустил интервью с философом Дугиным
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:30

Журналист Такер Карлсон выпустил интервью с философом Дугиным

Американский журналист и бывший сотрудник телекомпании Fox News Такер Карлсон стал широко известен благодаря интервью с Владимиром Путиным, которое он взял в феврале текущего года. Теперь он взял интервью у Александра Дугина, российского философа.

Интервью опубликовано на странице Такера Карлсона в заблокированной в России социальной сети X (ранее Twitter). Видеозапись беседы была опубликована сегодня, хотя, вероятно, общение записывалось во время предыдущего приезда Такера в Россию.

Американский журналист называет Дугина "самым известным политическим философом России", чьи идеи "считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь". Дарья Дугина, дочь Александра Дугина, была взорвана в автомобиле в Москве в 2022 году агентом СБУ.

Фото: YouTube/TheNexusInstitute (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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