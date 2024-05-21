Владелец таксопарка рассказал, почему таксисты в России предпочитают китайские автомобили брендам типа Kia и Toyota. Основные причины включают отсутствие официальных поставок автомобилей из Европы, Японии и Кореи, а также проблемы с параллельным импортом, такие как отсутствие гарантий и сложности с запчастями.

Китайские машины, как Geely и Haval, показались более надежными и экономичными для таксопарков, учитывая высокий пробег такси и частую необходимость в расходных материалах. Некоторые китайские марки, как Chery, оказались менее надежными, из-за чего таксисты стали их избегать, сообщает Njcar.Ru.

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