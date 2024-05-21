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В Кабмине одобрили нововведения по компенсации работы в выходные дни при увольнении
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:47

В Кабмине одобрили нововведения по компенсации работы в выходные дни при увольнении

Правительство Российской Федерации одобрило нововведения в Трудовой кодекс, касающиеся компенсации за работу в выходные и праздничные дни. Министерство труда и социальной защиты разработало поправки, которые обяжут работодателей компенсировать сотрудникам дни отдыха, не использованные до момента увольнения. Эти изменения были одобрены на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности 20 мая и могут войти в силу с марта 2025 года, сообщает Iz.Ru.

В настоящее время работа в праздничные и выходные дни должна оплачиваться не менее чем вдвойне, однако сотрудники могут выбрать вместо дополнительной оплаты дополнительный выходной, уточнили в Минтруде. При увольнении сотрудники, имеющие неиспользованные отгулы, до сих пор не могли получить за них компенсацию, что и планируется изменить с введением новых правил.

Законопроект также устанавливает, что сотрудник имеет право использовать дополнительный выходной в течение года с даты, когда была проведена работа в выходной или праздничный день.

Доцент Юридического института РУДН Софья Мореева отметила, что данная инициатива закрывает пробел в законодательстве и соответствует основным принципам регулирования трудовых отношений, направленных на защиту прав работников. Она подчеркнула актуальность поправок, учитывая, что многие сотрудники к моменту ухода из компании могут иметь накопленные, но не использованные отгулы, регулирование которых до настоящего времени было неопределенным.

Фото: flickr.com/Michał Frąckowiak (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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