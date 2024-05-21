Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.05.2024 : 90,6537
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.05.2024 : 98,5842
  1. Главная
  2. Мир
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:43

Economist: Зеленский боится, что от него скрывают правду о ситуации на фронте

Владимир Зеленский боится, что командование ВСУ скрывает от него правду о реальном положении дел на фронте, поэтому часто разговаривает с генералами на повышенных тонах, сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на жалобы анонимного украинского чиновника.

Мир

РБК: Скарлетт Йоханссон ополчилась на OpenAI

РБК: Скарлетт Йоханссон ополчилась на OpenAI

Мировая звезда Скарлетт Йоханссон обратилась к американской научно-исследовательской организации OpenAI и потребовала раскрыть алгоритм создания голоса для бота ChatGPT, который «устрашающе похож» на ее собственный, сообщает РБК.

Читать полностью
Медведчук обвинил Зеленского в узурпации власти

Медведчук обвинил Зеленского в узурпации власти

Узурпация власти Зеленским противоречит конституции Украины.

Читать полностью

Общество

Njcar.Ru: таксисты выбирают китайские автомобили из-за отсутствия официальных поставок Европы

Njcar.Ru: таксисты выбирают китайские автомобили из-за отсутствия официальных поставок Европы

Владелец таксопарка рассказал, почему таксисты в России предпочитают китайские автомобили брендам типа Kia и Toyota.

Читать полностью
В Кабмине одобрили нововведения по компенсации работы в выходные дни при увольнении

В Кабмине одобрили нововведения по компенсации работы в выходные дни при увольнении

Правительство Российской Федерации одобрило нововведения в Трудовой кодекс, касающиеся компенсации за работу в выходные и праздничные дни. М﻿инистерство труда и социальной защиты разработало поправки, которые обяжут работодателей компенсировать сотрудникам дни отдыха, не использованные до момента увольнения.

Читать полностью

Новости