Владимир Зеленский боится, что командование ВСУ скрывает от него правду о реальном положении дел на фронте, поэтому часто разговаривает с генералами на повышенных тонах, сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на жалобы анонимного украинского чиновника.
РБК: Скарлетт Йоханссон ополчилась на OpenAI
Мировая звезда Скарлетт Йоханссон обратилась к американской научно-исследовательской организации OpenAI и потребовала раскрыть алгоритм создания голоса для бота ChatGPT, который «устрашающе похож» на ее собственный, сообщает РБК.
Медведчук обвинил Зеленского в узурпации власти
Узурпация власти Зеленским противоречит конституции Украины.
Njcar.Ru: таксисты выбирают китайские автомобили из-за отсутствия официальных поставок Европы
Владелец таксопарка рассказал, почему таксисты в России предпочитают китайские автомобили брендам типа Kia и Toyota.
В Кабмине одобрили нововведения по компенсации работы в выходные дни при увольнении
Правительство Российской Федерации одобрило нововведения в Трудовой кодекс, касающиеся компенсации за работу в выходные и праздничные дни. Министерство труда и социальной защиты разработало поправки, которые обяжут работодателей компенсировать сотрудникам дни отдыха, не использованные до момента увольнения.