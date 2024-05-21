Владимир Зеленский боится, что командование ВСУ скрывает от него правду о реальном положении дел на фронте, поэтому часто разговаривает с генералами на повышенных тонах, сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на жалобы анонимного украинского чиновника.