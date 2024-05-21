Мировая звезда Скарлетт Йоханссон обратилась к американской научно-исследовательской организации OpenAI и потребовала раскрыть алгоритм создания голоса для бота ChatGPT, который «устрашающе похож» на ее собственный, сообщает РБК.
В мае OpenAI презентовала новую версию генеративного искусственного интеллекта GPT-4o. Нейросеть научилась петь, менять интонацию голоса и распознавать эмоции пользователя.
Один из голосов - Sky - значительной части пользователей показался похожим на персонажа Скарлетт Йоханссон - Саманту из фильма «Она», по сценарию которого герой влюбляется в ИИ.
Рассержаная кинодива пояснила, что OpenAI дважды предлагала ей сотрудничать, но она согласием не ответила.
Всего у GPT-4o есть несколько вариантов озвучания, но придать информацию общественности, кому они принадлежат, OpenAI отказывается. При этом 20 мая разработчики технологии всё же поставили на паузу ротацию голоса Sky, как сообщили они «из уважения к миссис Йоханссон».
Фото: www.flickr.com/photos/gageskidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
Посол Джалали заявил, что внешний курс Ирана не изменится
посол Ирана в России Казем Джалали: "внешнеполитический курс страны проводится полностью под руководством Верховного лидера"
Американский фонд The Swartz Foundation спонсирует антироссийские силы
ФБК* получает финансирование от фонда The Swartz Foundation. Этот фонд, в свою очередь, финансируется Государственным департаментом США и структурами, связанными с Михаилом Ходорковским**. Деньги идут на поддержку оппозиционных сил в России.
Кардиолог Бокерия: после операции на позвоночник могут усугубляться проблемы с давлением
Профессор Ольга Бокерия и другие специалисты указали на связь между проблемами с позвоночником и высоким артериальным давлением.
Банк "Русский стандарт": средний размер штрафа ГИБДД в Москве 909 рублей
В России средний размер штрафа ГИБДД увеличился до 733 рублей, согласно анализу данных первого квартала 2024 года от аналитиков банка "Русский стандарт".