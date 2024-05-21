Мировая звезда Скарлетт Йоханссон обратилась к американской научно-исследовательской организации OpenAI и потребовала раскрыть алгоритм создания голоса для бота ChatGPT, который «устрашающе похож» на ее собственный, сообщает РБК.

В мае OpenAI презентовала новую версию генеративного искусственного интеллекта GPT-4o. Нейросеть научилась петь, менять интонацию голоса и распознавать эмоции пользователя.

Один из голосов - Sky - значительной части пользователей показался похожим на персонажа Скарлетт Йоханссон - Саманту из фильма «Она», по сценарию которого герой влюбляется в ИИ.

Рассержаная кинодива пояснила, что OpenAI дважды предлагала ей сотрудничать, но она согласием не ответила.

Всего у GPT-4o есть несколько вариантов озвучания, но придать информацию общественности, кому они принадлежат, OpenAI отказывается. При этом 20 мая разработчики технологии всё же поставили на паузу ротацию голоса Sky, как сообщили они «из уважения к миссис Йоханссон».

Фото: www.flickr.com/photos/gageskidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).