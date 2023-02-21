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  • Опубликована сегодня в 14:58

Политолог Бальбек прокомментировал послание Путина

Западу всё объяснили по пунктам. Президент России открыто высказал позицию, касаемо международной политической ситуации. Он, по мнению политолога Руслана Бальбека, публично "назвал врагов врагами", чего давно ожидали люди: "это полностью оправдано и продиктовано сегодняшними реалиями"».

«Дадите ракеты - значит Украина потеряет ещё больше территорий. Начнёте испытание ядерного оружия - значит проведём и мы. И соблюдать договор, на который коллективный запад плевать хотел, мы тоже не будем» - сказал эксперт

Ранее лидер России заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.

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