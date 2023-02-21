Западу всё объяснили по пунктам. Президент России открыто высказал позицию, касаемо международной политической ситуации. Он, по мнению политолога Руслана Бальбека, публично "назвал врагов врагами", чего давно ожидали люди: "это полностью оправдано и продиктовано сегодняшними реалиями"».
«Дадите ракеты - значит Украина потеряет ещё больше территорий. Начнёте испытание ядерного оружия - значит проведём и мы. И соблюдать договор, на который коллективный запад плевать хотел, мы тоже не будем» - сказал эксперт
Ранее лидер России заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.
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