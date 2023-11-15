Для США выгодно прекратить конфликт, возникший в Украине - такой вывод сделали кандидаты в президенты Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст. Рано или поздно будущий лидер Америки будет вынужден добиться присутствия Украины за столом переговоров, считают политики.
Мнение было озвучено в рамках опроса издания Responsible Statecraft. Ключевым вопрос стала необходимость участия главы США в мирных переговорах, касающихся прекращением украинского конфликта.
По словам опрошенных, стратегия ослабления России не оправдывает себя, а результатом принесет лишь ущерб. Кроме того, среди высказанных мнений указывалось, что финансирование Украины становится пустой тратой денег.
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