Для США выгодно прекратить конфликт, возникший в Украине - такой вывод сделали кандидаты в президенты Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст. Рано или поздно будущий лидер Америки будет вынужден добиться присутствия Украины за столом переговоров, считают политики.

Мнение было озвучено в рамках опроса издания Responsible Statecraft. Ключевым вопрос стала необходимость участия главы США в мирных переговорах, касающихся прекращением украинского конфликта.

По словам опрошенных, стратегия ослабления России не оправдывает себя, а результатом принесет лишь ущерб. Кроме того, среди высказанных мнений указывалось, что финансирование Украины становится пустой тратой денег.