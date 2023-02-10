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Жители Невского района жалуются на отсутствие дороги рядом с открытой Бегловым поликлиникой
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  • Опубликована сегодня в 8:55

Жители Невского района жалуются на отсутствие дороги рядом с открытой Бегловым поликлиникой

Жители Невского района в Петербурге рассказали об отсутствии дороги к недавно открытой губернатором Александра Беглова детской поликлинике № 62. Туда же перенесли травмпункт, и пострадавшим попросту невозможно туда добраться без посторонней помощи.

"Открыли детскую поликлинику. Все хорошо… Раньше мы ездили на Искровский 8, но к этой поликлинике нет ни одного подъезда. Сюда перенесли травму. Как ребенок на костылях, если его не смогут подвезти на машине, как он будет добираться. Его что на руках тащить сюда?Кто это сдавал, кто это принимал?", — возмущается местный житель.

Жители Невского района жалуются на отсутствие дороги рядом с открытой Бегловым поликлиникой. 11267.jpeg
Жители Невского района жалуются на отсутствие дороги рядом с открытой Бегловым поликлиникой. 11268.jpeg
Жители Невского района жалуются на отсутствие дороги рядом с открытой Бегловым поликлиникой. 11269.jpeg
Жители Невского района жалуются на отсутствие дороги рядом с открытой Бегловым поликлиникой. 11270.jpeg

Его поддержали комментаторы под постом, которые посчитали, что Беглов открыл поликлинику "для галочки", не подумав о людях. Кроме того, горожане заметили многочисленные неубранные сугробы, из-за которых "по дороге в травмпункт можно заработать перелом".

Ранее СМИ критиковали Смольный за возросшую при Беглове нехватку социальных объектов.

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