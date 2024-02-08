В ходе расследования попытки государственного переворота в Бразилии экс-президенту Жаиру Болсонару приказали сдать паспорт в течение 24 часов, сообщает Reuters.
Сегодня представители полиции Рио-де-Жанейро явились домой к экс-президенту и обязали его сдать личные документы, а также воздерживаться от контактов с обвиняемыми. В официальном заявлении федеральной полиции говорится о необходимости предотвращения деятельности "криминальной организации, причастной к попытке переворота с целью сохранения политической власти".
Помимо того, было проведено 33 обыска и совершено четыре ареста среди сподвижников бывшего президента, включая руководителя аппарата экс-президента генерала Вальтера Брага Нетто и главу Либеральной партии Вальдемара Коста Нето.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва заявил в своем выступлении, что идентификация людей, поддерживавших и финансировавших беспорядки в Бразилии в январе 2023 года, была жизненно важна и необходима, однако при этом он вовсе не подозревал о причастности Болсонару.
Напомним, что ранее Верховный суд Бразилии отстранил Болсонару от участия в политической деятельности до 2030 года в связи с причастностью к нарушениям в ходе президентских выборов.
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