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  • Опубликована сегодня в 15:27

Московская полиция пресекла незаконный вывоз €1 миллиона

Сотрудники полиции успешно пресекли деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в незаконном выводе за границу суммы в €1 миллион, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По предварительным данным, преступники представили в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, фальшивые документы, связанные с выполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Участники группировки осуществляли валютные операции, переводя денежные средства на счет нерезидента Российской Федерации. В результате этих действий было выведено за пределы страны более €1 миллиона.

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