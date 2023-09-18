Сотрудники полиции успешно пресекли деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в незаконном выводе за границу суммы в €1 миллион, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
По предварительным данным, преступники представили в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, фальшивые документы, связанные с выполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Участники группировки осуществляли валютные операции, переводя денежные средства на счет нерезидента Российской Федерации. В результате этих действий было выведено за пределы страны более €1 миллиона.
Коэн раскритиковал проведение акций протеста против властей Израиля за границей
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал организаторов акций протеста против израильского правительства, проводимых за пределами страны.
Го Синьнин: Китай и Россия еще больше укрепят связи своих силовых структур
Специалист по международной безопасности из аналитического института "Тайхэ" и профессор Института государственного управления Университета Цинхуа Го Синьнин заявил, что Китай и Россия будут укреплять сотрудничество в области обеспечения безопасности в ответ на вызовы, стоящие перед ними на мировой арене.
Хуаньцю шибао: На востоке Китая обнаружена ДНК древнего человека возрастом 6000 лет
Группа археологов на востоке Китая обнаружила ДНК древнего человека, который жил шесть тысяч лет назад, согласно информации, опубликованной в газете "Хуаньцю шибао".
Мантуров: Lada Vesta будет собираться в Узбекистане
В ближайшее время Москва и Ташкент могут приступить к оценке проекта по организации сборки автомобиля нового поколения Lada Vesta в Узбекистане, объявил вице-премьер-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания совместной комиссии на уровне правительств двух стран.