В Берлине идет расследование против полицейского, измазавшего краской активистку

Полиция Берлина в настоящее время ведет расследование в отношении сотрудника правоохранительных органов, который участвовал в разгоне активистов немецкого движения "Последнее поколение". Эти активисты раскрасили фасад офиса канцлера и прилегающую плитку оранжевой краской с надписью "Олаф лжет". Сотрудник правоохранительных органов находится под подозрением в причинении телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей, сообщает газета Welt.
Расследование сосредоточено на инциденте, который произошел после того, как активисты "Последнего поколения" нанесли краску на стену правительственного квартала в Берлине. Утверждается, что сотрудник полиции применил силу против активистов, в частности, против двух девочек. В зависимости от результатов расследования также будет рассмотрена возможность применения дисциплинарных мер в отношении сотрудника. Этим делом занялся специализированный отдел Государственного управления уголовной полиции.
На видеозаписи, распространенной пресс-службой движения, видно, что сотрудник полиции, о котором идет речь, был одет в гражданскую одежду и повалил двух девушек на землю во время разгона активистов. Он также взял у одной из них кисточку с остатками оранжевой краски и размазал ее по лицу другой девушки.
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