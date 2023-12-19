В Испании задержаны трое подростков, открыто планировавших теракт

Испанская национальная полиция задержала троих несовершеннолетних, которые высказывали свое "намерение осуществить акт терроризма". Это было объявлено в официальном заявлении правоохранительных органов.

По данным полиции, задержания произошли в Мадриде и Барселоне. Подозреваемые обладали доступом к различным инструкциям по изготовлению взрывчатки. Кроме того, они активно распространяли через социальные сети публикации, связанные с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, деятельность которой запрещена в России).

В настоящее время в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проводятся задержания предполагаемых экстремистов.