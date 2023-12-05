Возбудили уголовное дело после ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани

Следователи в регионе Краснодарского края начали расследование уголовного дела по случаю аварии, в которой столкнулись маршрутное такси и бензовоз в районе Славянска. Трагедия унесла жизни трех человек, сообщает ТАСС.

"Сегодня вечером поступило извещение о дорожно-транспортном происшествии, в котором столкнулись маршрутный автобус и бензовоз. В результате происшествия погибли оба водителя и один пассажир автобуса. На место события немедленно выехал следователь местного отделения Следственного комитета Российской Федерации по краю.

В связи с этим инцидентом Следственным отделом по району Славянска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации", — гласит сообщение.