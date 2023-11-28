Конора Макгрегора подозревают в подстрекательстве к беспорядкам в Дублине

Полиция Ирландии начнет расследование в отношении бойца смешанных боевых искусств (MMA) Конора Макгрегора по подозрению в подстрекательстве к межнациональным конфликтам, сообщает издание Yahoo.

Посты Макгрегора в социальной сети X, посвященные беспорядкам в Дублине, привлекли внимание правоохранителей. Спортсмен выразил недовольство текущей ситуацией и призвал к изменениям в стране, критикуя деятельность ирландского правительства.

"Если в ближайшее время не будет разработан план по обеспечению безопасности в Ирландии, то я предприму шаги", — заявил Макгрегор, подчеркнув, что стране необходимы скорейшие изменения в вопросах миграционной политики.

23 ноября в Дублине произошел инцидент, в результате которого пострадали пять человек, включая троих детей. После того как стало известно, что преступник — уроженец Алжира, в городе начались беспорядки.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. За свою карьеру ирландец провел 28 поединков, одержав 22 победы и потерпев 6 поражений.