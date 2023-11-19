За разбой в Москве арестовали "лжеработодателя"

Мужчина, представившийся работодателем, напал на человека, который откликнулся на объявление о ночной подработке, и отобрал у него деньги. По информации столичной прокуратуры, пострадавший встретил "работодателя" по прибытии на станцию метро "Рижская".

Вместо предложения о работе нападавший извлек нож, потребовал перевести деньги на карту и избил пострадавшего. Отмечается, что мужчина, опасаясь за свою жизнь, выполнил требования нападавшего, после чего тот скрылся. Фигуранту, 33-летнему мужчине, предъявлено обвинение по статье "Разбой" (ч. 2 ст. 162 УК РФ). С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в надзорном ведомстве, сообщает ТАСС.