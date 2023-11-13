Жителя Курской области арестовали за убийство знакомого

Железногорский городской суд Курской области принял решение о содержании под стражей 46-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого.
По данным предварительного расследования, подсудимый использовал топор для отрубания головы своей жертве, как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В официальном заявлении отмечается, что Железногорский городской суд решил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок одного месяца и девяти суток, сообщает ТАСС.
У подсудимого возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). По версии следствия, Андрей Панин подверг своего 45-летнего знакомого множественным избиениям руками и ногами в состоянии алкогольного опьянения в июне текущего года в ходе ссоры, в результате чего применил топор и отрубил голову потерпевшему, который скончался на месте происшествия.
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